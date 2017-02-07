Глава ВТБ рассказал о возврате России на путь экономического роста

Россия снова вступает на путь экономического роста, в 2017 году ВВП страны может увеличится на 1,2-1,5 процента. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«В этом году можно ожидать рост 1,2-1,5 процента. Это создаст новые возможности для среднего класса», — сказал руководитель финансовой группы.

Костин также сказал, что антироссийские санкции могут быть отменены довольно скоро. «Да, мы действительно стремимся расширять сотрудничество с европейскими партнерами. Например, когда российское правительство будет снижать свою долю в ВТБ, мы бы хотели предложить акции банка не только российским инвесторам, но и в США и Европе», — ответил он на вопрос о том, как будет вести себя банк после снятия ограничений.

Руководитель ВТБ также заявил, что до отмены санкций говорить о приватизации финансовой организации рано. Он подчеркнул, что правительство не будет расставаться с контрольным пакетом акций ВТБ. Сейчас государству принадлежит доля в 60,9 процента, ее планируется опустить чуть ниже 51 процента.

В 2016 году ВВП России упал на 0,2 процента. Объем экономики по итогам года составил чуть менее 86 триллионов рублей.

Сельскохозяйственный сектор вырос на 3,5 процента, финансовый — на 2,3 процента, обрабатывающий — на 1,4 процента, добывающий — на 0,2 процента. Строительная отрасль сократилась на 4,3 процента, торговля — на 3,6 процента.

