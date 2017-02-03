Приток западного капитала в облигации России вырос до рекордного уровня

Возможное потепление отношений Москвы и Вашингтона, а также рост цен на нефть делают привлекательными российские ценные бумаги. Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет газета The Financial Times.

Приток капитала в западные фонды, инвестирующие в российские облигации, за неделю, закончившуюся 1 февраля, вырос до рекорда, пишет издание со ссылкой на исследование Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). За неделю в такие фонды поступило 140 миллионов долларов. Рост интереса к бумагам наблюдается уже 12 недель подряд, отмечает газета.

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«Отношения между Россией и США, скорее всего, улучшатся. Инфляция, вероятно, продолжит снижаться, что может привести к снижению ставки ЦБ несколько раз в этом году. Мы думаем, что конкурентоспособность российских бондов будет расти», — сообщил стратег Brown Brothers Harriman Уин Тин (Win Thin).

1 февраля Росстат сообщил, что ВВП России в 2016 году сократился на 0,2 процента. Объем экономики по итогам года составил чуть менее 86 триллионов рублей.

В конце 2016 года The Financial Times писала о том, что приток капитала в фонды, инвестирующие в российские акции, в середине декабря вырос до максимума с первого квартала 2011 года — до 451 миллиона долларов. Паевые инвестиционные фонды и биржевые инвестиционные фонды, инвестирующие в российские бонды, показали самый значительный приток с февраля 2015 года.