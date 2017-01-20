Дефицит бюджета России в 2016 году составил 3,5 процента ВВП

Дефицит федерального бюджета России за 2016 год составил 2,97 триллиона рублей, или 3,5 процента к объему ВВП. Об этом сообщается в материалах министерства финансов. Доходы составили 13,46 триллиона рублей (или 100,7 процента к утвержденному годовому объему), расходы — 16,43 триллиона рублей (100,1 процента от плана на год).

Первичный дефицит бюджета (без учета выплат по внутреннему и внешнему долгу) за 12 месяцев составил 2,35 триллиона рублей, или 2,8 процента ВВП.

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Федеральная налоговая служба перевели в бюджет 6,92 триллиона рублей, таможенники — 4,4 триллиона рублей. Другие федеральные органы заплатили 2,14 триллиона рублей. В эту сумму входят перечисления в бюджет по итогам приватизации 19,5 процента акций «Роснефти».

24 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2016 год. Согласно обновленному проекту бюджета дефицит увеличится на 674 миллиарда рублей — до 3,03 триллиона рублей, или 3,7 процента ВВП.

В начале ноября Путин заявил, что правительству необходимо удержать дефицит бюджета на уровне 3,7 процента ВВП.