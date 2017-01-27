Инвесторы рассказали о возвращении России на радары

Международные инвесторы снова проявляют интерес к России на фоне восстановления экономики страны. Об этом в пятницу, 27 января, в эфире CNBC заявил глава отдела глобальных инвестиционных стратегий компании Renaissance Capital Дэниел Сотлер, передает Rambler News Service.

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«Постепенно экономика возвращается к росту, восстанавливаются цены на нефть, рубль стабилизировался, а в IV квартале экономика России показала рост впервые за два года. Россия возвращается на радары инвесторов», — приводит агентство его слова.

По оценке Renaissance Capital, ВВП России в 2017 году вырастет на 1,7 процента, а ключевая ставка будет снижена на 1,5-2 процентных пункта (сейчас она равна 10 процентам).

25 января сообщалось, что суверенный фонд Катара вложит в Россию два миллиарда долларов.

В конце 2016 года глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и Япония создают совместный инвестфонд.