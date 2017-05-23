Правительство частично вывело морскую воду и соль из продэмбарго

Правительство России внесло изменения в список товаров, запрещенных к ввозу в страну. Из-под эмбарго частично выведена морская вода и соль. Об этом свидетельствует постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым. Документ размещен на портале правовой информации во вторник, 23 мая.

Постановление разрешает поставки морской воды в виде биологических добавок, а также соль, предназначенную для производства лекарств и биологических добавок.

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Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, установили ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их со вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответа 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз некоторых продуктов из этих стран. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.

Эмбарго распространяется на мясо крупного рогатого скота, свинину, мясо домашней птицы, живую рыбу и морепродукты, молоко и молочные продукты, овощи, фрукты и орехи, колбасы и соль (с принятыми исключениями).