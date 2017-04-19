Цены на молоко в Германии упали из-за российского продэмбарго

Российские контрсанкции привели к тяжелым последствиям в сельскохозяйственном секторе Германии. Об этом заявил председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Петер Рамзауэр, сообщает «Интерфакс».

«Сельскохозяйственный сектор Германии страдает от контрсанкций. Например, цены на молоко в стране упали из-за контрсанкций», — сказал Рамзауэр. По его словам, немецкие фермеры говорят о необходимости отмены ограничений против России. «Я был в ГУМе и видел там все виды сыра, в том числе швейцарский. Но при этом немецкого сыра там не было», — добавил он.

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Рамзауэр также отметил, что «некоторые сферы в Германии очень сильно пострадали». Парламентарий заявил, что ФРГ необходимо ускорить процесс снятия санкций, но делать это следует поэтапно.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, установили ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответа 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз некоторых продуктов из этих стран. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.