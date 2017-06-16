Трамп заявил об отсутствии доказательств его связей с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии каких-либо доказательств его связей с Россией. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«После семи месяцев расследований и комитетских слушаний о моих "связях с русскими" никто не смог предъявить мне никаких доказательств. Грустно за всем этим наблюдать», — саркастически заметил Трамп.

8 июня бывший директор ФБР Джеймс Коми, выступая на специальных слушаниях в комитете по разведке сената США заявил, что Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США.

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Днем ранее Коми обвинил президента США Дональда Трампа в попытке заставить его отказаться от проводимого бюро расследования по предполагаемому вмешательству России в выборы президента в 2016 году. Трамп, по словам Коми, попросил, чтобы он «забросил» расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна в рамках расследования ФБР о том, вмешивалась ли Москва в выборы.

Флинн подал в отставку с поста советника президента 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее охотой на ведьм.

