Демократы в Конгрессе призвали к импичменту Трампа

Член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин предложил объявить импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом в среду, 17 мая, сообщается в Twitter телеканала C-Span.

«Призываю к импичменту президента Соединенных Штатов Америки за препятствование правосудию», — заявил он.

По словам Грина, он поднимает этот вопрос не ради собственных политических целей, а потому, что в США «никто не может стоять выше закона, включая президента».

Он напомнил, что Трамп отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми. «[Трамп] уволил директора ФБР, который вел расследование в отношении президента из-за его связей с Россией, вмешавшейся в президентские выборы», — заявил Грин.

Трамп уволил Коми по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. По сообщению Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно закрыв дело против бывшего кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты. Известие застало его во время выступления перед сотрудниками бюро: увидев на телеэкране бегущую строку со срочной новостью, бывший директор рассмеялся и назвал это «довольно удачным розыгрышем».

В США регулярно звучат обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в ход американских выборов путем хакерских атак. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ США. Там говорилось, что президент России Владимир Путин якобы лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Россия отрицает все подобные обвинения.