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Директор ФБР отказался верить сообщениям о своей отставке

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Джеймс Коми не поверил сообщениям журналистов о своей отставке. Как пишет The New York Times, новость о соответствующем указе президента Дональда Трампа застала директора ФБР во время речи перед сотрудниками отделения в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Увидев на телеэкране бегущую строку со срочной новостью, Коми рассмеялся и назвал это «довольно удачным розыгрышем». Однако сопровождающие директора начали подавать знаки о том, что тот должен прервать выступление и уйти в кабинет. Там ему и сообщили об отставке.

Трамп уволил Коми по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как указано в письме экс-директору ФБР, он «неспособнен эффективно руководить» ведомством. По сообщению Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что против решения Трампа отправить Коми в отставку. «Этот директор ФБР на протяжении многих лет пытался посадить меня в тюрьму из-за моей политической деятельности. Если я могу выступить против его отставки, то и вы можете», - написал он в своем Twitter.

Исполняющим обязанности директора ФБР назначен 49-летний Эндрю Маккейб. До этого он занимал должность заместителя главы ведомства.

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