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Трамп предложил расследовать связи Клинтон с Россией

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп предложил комитету палаты представителей по разведке расследовать связи с Россией бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и ряда представителей Демократической партии. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Почему комитет не хочет изучить сделку Билла и Хиллари, которая позволила значительной доле урана уйти в РФ, организованную Хиллари "перезагрузку" и ее похвалу в адрес России, а также российскую компанию Джона Подесты (глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон — прим. «Ленты.ру»)», — написал американский лидер. Он добавил, что «история о связях Трампа с Россией — это ложь».

20 марта директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми заявил, что спецслужбы США займутся расследованием информации о связи Трампа с Москвой и предполагаемым вмешательством России в американские выборы. Республиканец какие-либо политические или деловые связи с РФ отрицает. Москва также опровергает обвинения Вашингтона во вмешательстве в предвыборную кампанию в США.

В феврале президент США уже обвинял Хиллари Клинтон в том, что она отдала России 20 процентов американского урана, передает РИА Новости. Кроме того, в августе 2016-го он обвинял ее окружение в контактах с российскими организациями. Республиканец, в частности, заявил, что брат Джона Подесты якобы «положил в карман 180 тысяч долларов от компании Uranium One».

Uranium One — канадская уранодобывающая компания, владеющая добывающими предприятиями в Австралии, Канаде, Казахстане, ЮАР и США. В январе 2013-го российская госкорпорация «Росатом» приобрела 100 процентов акций организации.

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