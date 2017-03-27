Зять Трампа вызвался ответить на вопросы сенаторов о связях с Россией

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, добровольно решил ответить на вопросы членов комитета сената по разведке о его предполагаемых связях с Россией. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

«В течение всей предвыборной кампании, а также в переходный период Кушнер официально контактировал с иностранными правительствами и должностными лицами. Учитывая этот факт, он добровольно вызвался поговорить с членами сенатского комитета, однако пока не получил никакого уведомления о встрече», — уточнил Спайсер.

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В комитете, в свою очередь, заявили, что Кушнер согласился на беседу о вмешательстве России в американские выборы. «Мы ожидаем, что он сможет дать ответы на наши ключевые вопросы», — приводит Reuters совместное заявление главы комитета сенатора-республиканца Ричарда Барра и его коллеги от Демократической партии Марк Уорнер.

Ранее 27 марта сообщалось, что сенаторы планирую расспросить Кушнера о его встречах с российским послом в США Сергеем Кисляком, а также с Сергеем Горьковым, главой российского Внешэкономбанка, находящегося с 2014 года находится в американских санкционных списках.

20 марта директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми заявил, что спецслужбы США займутся расследованием информации о связи Трампа с Москвой и предполагаемым вмешательством России в американские выборы.

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В феврале в The New York Times вышла статья, в которой со ссылкой на источники в дипломатических кругах утверждалось, что члены предвыборного штаба Трампа контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки. Об этом, по словам авторов, свидетельствуют записи телефонных разговоров и перехваченные звонки.

Трамп какие-либо политические или деловые связи с Россией отрицает. Москва также опровергает обвинения Вашингтона во вмешательстве в предвыборную кампанию в США.