Сенаторы расспросят зятя Трампа о связях с Россией

Американские сенаторы планируют допросить Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, из-за его предполагаемых связях с Россией. Об этом сообщает The New York Times.

В центре рассмотрения комитета Сената по разведке станут встречи Кушнера с российским послом в США Сергеем Кисляком. Ранее Белый дом признавал лишь одну встречу в декабре: тогда Кушнер, Кисляк и будущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн поговорили в небоскребе «Трамп-тауэр». Однако недавно стало известно, что после этой встречи была еще одна: по просьбе Кисляка Кушнер встретился Сергеем Горьковым, главой российского «Внешэкономбанка — финансовая организация находится в американских санкционных списках.

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В начале марта 2017 года CNN и газета The Washington Post сообщали, что до того, как генпрокурор США Джефф Сешнс был утвержден в должности, он тоже контактировал с Кисляком. А в начале февраля стало известно о телефонных разговорах Флинна с российским послом. Флинн в итоге был вынужден подать в отставку.

В январе сообщалось, что спецслужбы США ведут расследование в отношении возможных связей членов команды Трампа с Москвой. Отмечалось, что у следователей есть сведения о неких финансовых транзакциях. Трамп какие-либо политические или деловые связи с Россией отрицает.