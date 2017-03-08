Белый дом опроверг сообщение о встрече Трампа с Кисляком

Сообщения СМИ о том, что у Дональда Трампа была встреча с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в апреле 2016 года, не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 7 марта, журналистам газеты The Huffington Post заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

Речь идет о приеме, организованном в Вашингтоне в отеле Mayflower исследовательским Центром за национальный интерес. На нем присутствовали четыре посла из несколько стран, одним из них был Кисляк. По словам Сандерс, Трамп пробыл на приеме около пяти минут, а затем поднялся на трибуну для выступления.

«Мы уже совершенно не помним, кому он мог пожать руку на приеме, и мы не несем ответственность за то, кого туда пригласили и насколько проверяли гостей, — отметила представитель Белого дома. — Те, кто утверждает, будто бы встреча имела место, лукавит и очень сильно вводит в заблуждение».

По словам Сандерс, у Трампа не было ни малейшей возможности для общения с российским послом. «После того, как Трамп произнес речь, он вернулся в зону ожидания, а затем покинул гостиницу, у него совершенно не было какого-либо времени и возможности для личной встречи с кем-либо. Кроме того, его передвижения контролировала Секретная служба», — объяснила она.

Журналисты попросили ее прокомментировать публикацию в The Wall Street Journal от 13 мая 2016 года, где утверждалось, что в апреле 2016-го перед своим выступлением в Mayflower Трамп «тепло поприветствовал Кисляка и трех других послов».

В начале марта 2017 года CNN и газета The Washington Post сообщали, что до того, как Джефф Сешнс был утвержден в должностях генпрокурора и главы Минюста США, он контактировал с Кисляклм. А в начале февраля стало известно о телефонных разговорах советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна с российским дипломатом. Флинн в итоге был вынужден подать в отставку.

В январе сообщалось, что спецслужбы США ведут расследование в отношении возможных связей членов команды Трампа с Москвой. Отмечалось, что у следователей есть сведения о неких финансовых транзакциях. Трамп какие-либо политические или деловые связи с Россией отрицает.