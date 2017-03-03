Белый Дом признал факт встречи приближенных к Трампу людей с российским послом

Двое приближенных к президенту США Дональду Трампу контактировали с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Об этом сообщили в Белом Доме, содержание заявления передает The Independent.

Среди говоривших с российским диппредставителем были бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и зять Трампа Джаред Кушнер. «Они просто говорили об отношениях, и было вполне логично наладить линию связи. Джаред встречался с представителями более двух десятков стран, как с дипломатами, так и с главами государств», — заявил Хоуп Хикс, ответственный за стратегическую коммуникацию Белого Дома сотрудник.

По его словам, встреча Флинна и Кушнера с Кисляком прошла в декабре в небоскребе «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке и продолжалась 20 минут.

Флинн ушел в отставку 14 февраля — он утратил доверие президента после того, как ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса относительно содержания своих переговоров с российским послом.

9 февраля WP сообщила, что Флинн еще в декабре 2016-го обсуждал с Кисляком антироссийские санкции. Советник Трампа пытался убедить Россию «не перегибать палку» с ответными мерами на санкции, введенные уходящим президентом Бараком Обамой. При этом он дал ясно понять, что после инаугурации Трампа Москва и Вашингтон смогут обсудить пересмотр ограничений.

В январе стало известно, что Флинн и Кисляк пять раз общались по телефону 29 декабря — в день ввода новых антироссийских санкций администрацией Обамы. Тогда власти США приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что такие меры стали «ответом на притеснения американских диппредставителей в Москве со стороны российских властей».