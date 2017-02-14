Кремль отказался комментировать отставку советника Трампа по нацбезопасности

В российском руководстве не считают нужным комментировать информацию о причинах отставки советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это внутренние дела американцев, администрации президента [США Дональда] Трампа. Это не наша тема» — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Москвы к сообщениям СМИ о том, что американского чиновника уволили из-за предоставления Белому дому неполных сведений о разговоре с послом России в США Сергеем Кисляком.