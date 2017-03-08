Белый дом опроверг расследование в отношении Трампа

Президент США Дональд Трамп не является объектом какого-либо расследования. Об этом, как сообщает Reuters, заявил в среду, 8 марта, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Нет никаких оснований считать, что президент является объектом какого-либо расследования», — сказал Спайсер.

8 марта первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс опровергла сообщения СМИ о том, что у Дональда Трампа была встреча с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в апреле 2016 года.

7 марта стало известно, что 20 марта спецкомитет по разведке палаты представителей американского Конгресса 20 марта проведет первые публичные слушания в связи с расследованием якобы вмешательства России в выборы президента США. Ранее американские законодатели объявили о начале расследования кибератак, совершенных во время президентской избирательной кампании против американских политических организаций, ответственность за них США возлагают на Москву.

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6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы республиканца Дональда Трампа.

Москва последовательно отвергает причастность к кибенападениям.