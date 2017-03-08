Объявлена дата первых слушаний о «вмешательстве» России в выборы президента США

Первые публичные слушания в связи с расследованием якобы вмешательства России в выборы президента США будут проведены спецкомитетом по разведке палаты представителей американского Конгресса 20 марта. Как передает в среду, 8 марта, «Интерфакс», об этом объявил его председатель Девин Нуньес.

«Сегодня мы хотели бы объявить, что в 10 часов утра (18.00 мск) 20 марта, в понедельник, состоятся первые публичные слушания», — приводит его слова агентство.

Также на слушаниях будут обсуждаться связи с Россией, которые приписывают президенту США Дональду Трампу и членам его команды.

Вместе с тем Нуньес отметил, что у комитета нет доказательств того, что Москва «помогла избрать Дональда Трампа президентом». «Я не думаю, что это так и что доказательства этого существуют. Но мы в рамках собственного расследования хотим выяснить, существует ли какая-либо информация, которая указывает на это», — подчеркнул он.

По его словам, в заседании будут участвовать «люди, обладающие информацией», которая пригодится расследованию. На слушания приглашены действующие директора ФБР и АНБ Джеймс Коми и Майкл Роджерс, а также бывшие глава ЦРУ Джон Бреннан, директор Нацразведки Джеймс Клеппер и генеральный прокурор Салли Йейтс. Конгрессмен уточнил, что список приглашенных может измениться.

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Ранее американские законодатели объявили о начале расследования кибератак, совершенных во время президентской избирательной кампании против американских политических организаций, ответственность за них США возлагают на Россию. Из-за данных обвинений в конце декабря 2016-го администрация Барака Обамы ввела санкции против ФСБ, ГУ Генштаба ВС РФ и ряда российских организаций.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы республиканца Дональда Трампа.

Москва последовательно отвергает причастность к кибенападениям.