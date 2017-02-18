Глава ФБР провел с сенаторами встречу по «вмешательству России в выборы»

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми провел закрытое совещание с членами комитета сената по разведке. Об этом сообщает телеканал CNN.

Брифинг состоялся 17 февраля. Как сообщается, темой обсуждения был прогресс в расследовании «влияния России на выборы» президента США, состоявшиеся в ноябре 2016 года.

Члены сената Конгресса не стали делать никаких заявлений по итогам встречи. Однако позднее брифинг прокомментировал сенатор от штата Флорида, республиканец Марко Рубио. «Теперь я абсолютно уверен, что комитет сената по разведке, в котором я состою, проведет тщательное двухпартийное расследование по вмешательству и влиянию [президента России Владимира] Путина», — написал он в своем Twitter.

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В последние месяцы Вашингтон регулярно обвиняет Россию во вмешательстве в ход американских выборов путем хакерских атак. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности.

29 декабря 2016 года занимавший тогда пост президента США Барак Обама, а также Минфин страны ввели санкции против России в связи с будто бы осуществленными кибератаками против американской избирательной системы. Под ограничения, в частности, попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил России.

Москва все обвинения последовательно опровергает. 17 февраля вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что Запад заявляет об агрессии и хакерских атаках России, пытаясь сделать из страны пугало для всего мира.