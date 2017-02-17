В Госдуме заявили о желании Запада превратить Россию в пугало

Запад обвиняет Россию в агрессии и хакерских атаках, пытаясь сделать из страны пугало для всего мира, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 17 февраля.

«Самыми активными борцами с русской угрозой стали те, кто вдохновлял страны на участие в незаконных военных операциях по всему миру, и те, кто искренне готов поверить, что русские хакеры свергли законную власть в Лимпопо (река в Южной Африке — прим. «Ленты.ру») и установили там диктатуру Айболита», — заявил депутат на пленарном заседании нижней палаты парламента.

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Он напомнил, что Москву упрекнули даже за принятие закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

13 февраля пранкеры Вован и Лексус разыграли члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Они сообщили, что российские киберпреступники взломали серверы Лимпопо во время проведения там президентских выборов.

В последние месяцы Вашингтон регулярно обвиняет Россию во вмешательстве в ход американских выборов путем хакерских атак. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности.

Москва все обвинения последовательно опровергает.