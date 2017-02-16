Британский министр обороны обвинил Россию в попытках расколоть НАТО

Россия пытается дестабилизировать Запад и НАТО, в том числе с помощью СМИ. Об этом заявил в интервью Sky News министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

«Россия пытается дестабилизировать Запад, пытается расколоть альянс. Одним из ключевых моментов на сегодняшний день является то, что альянс понимает необходимость объединиться в борьбе со всеми этими угрозами. Будь то терроризм, российская агрессия, киберугрозы — альянс должен держаться единым фронтом», — сказал министр.

Фэллон вновь обвинил Россию во вмешательстве в выборы во Франции и Болгарии, а также Москва осуществляет «мягкую пропаганду» в Соединенном Королевстве через телеканал«, который у нее есть в Великобритании, и через новостные агентства у нее есть влияние на Великобританию».

15 февраля, глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с министрами обороны стран-членов НАТО заявил, что переговоры с Россией необходимо вести с позиции силы. По его словам, несмотря на попытки взаимодействовать с Москвой, Североатлантический альянс должен быть готов защитить себя в случае, если «Россия захочет действовать вопреки международному праву».

В последние месяцы Россию регулярно обвиняют во вмешательстве в ход выборов в США и ряде стран Европы. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности. Москва эти обвинения последовательно отвергает.