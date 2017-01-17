Лавров назвал туфтой основу для заявлений о российской киберугрозе

Заявления о российской киберугрозе основаны на туфте и вранье, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он сообщил на пресс-конференции во вторник, 17 января, передает РИА Новости.

Министр отметил, что многим хочется, «чтобы поскорее были забыты» случаи кибератак со стороны Агентства национальной безопасности США. Среди них он отметил взлом внутренней видеоконференцсвязи ООН, прослушивание президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и руководства ЕС.

«Вспомните и напомните своим читателям, что эти эпизоды, о которых стало известно, которые подтверждаются фактами, прошли как-то незамеченными теми, кто сейчас кричит на основе туфты и вранья о том, что Россия представляет собой киберугрозу», — обратился Лавров к журналистам.

16 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сайт Кремля ежедневно подвергается атакам, в том числе таким, которые одиночные хакеры совершить не могли. Он отметил, что Москва не будет «при этом выступать с какими-то обвинениями в адрес официальных столиц», поскольку это неразумно.

Двумя днями ранее стало известно, что спецслужбы Германии заподозрили Россию в намеренном подрыве единства США и Евросоюза, а подавляющее большинство американцев (82 процента) воспринимает Москву как угрозу для Вашингтона.

В последние месяцы США регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в ход американских выборов путем хакерских атак. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности.