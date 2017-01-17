Лавров рассказал о накладных бровях дипломатов США и переодевании в женщину

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва пресекла ряд случаев разведывательной деятельности американцев, работавших под дипломатическим прикрытием. Слова министра приводит ТАСС.

«Был известный эпизод, когда переодетый дипломат в парике, с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, ударил его», — сказал Лавров на пресс-конференции во вторник, 17 января.

Министр обратил внимание и на другие подобные случаи, в том числе когда американский дипломат-мужчина — переодевался в женщину. «Все это фиксировалось», — подчеркнул он.

Материалы по теме Оставить нельзя выслать Как и почему дипломатов принудительно отправляют на родину

«Что касается утверждений, будто посольство США при президентстве Барака Обамы подвергалось здесь каким-то особенным гонениям, то не вижу никакого основания в подобных заявлениях», — заявил Лавров. Он заметил, что некоторые эпизоды стали достоянием гласности, «поскольку американцы пытались их представить как охоту на дипломатов США, но на поверку все выглядит совершенно иначе».

По утверждению министра, сотрудники посольства Соединенных Штатов были замечены на митингах российской оппозиции, «в том числе и в переодетом виде».

Руководитель внешнеполитического ведомства также рассказал о попытках вербовки российских дипломатов американскими спецслужбами.