Лавров нашел американских дипломатов среди митингующих против российских властей

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что дипломаты посольства США неоднократно участвовали в митингах против российских властей. Его слова приводит РИА Новости.

По утверждению главы МИД, американские дипломаты неоднократно появлялись в ряде регионов, в том числе в Чечне и вдоль границы с Донбассом. «Я уже не говорю о том, что, помимо шпионажа, дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде», — сказал Лавров.

Он также отверг обвинения в том, что в Москве различными способами давят на дипломатов из США, в частности устраивая за ними слежку. «Мы специально разбирались в этой ситуации, она оказалась абсолютно противоположной», — подчеркнул министр.

Ранее 17 января Лавров сообщил, что американские спецслужбы в апреле 2016 года пытались завербовать советника-посланника российского посольства в Вашингтоне. Другому дипломату старшего звена, продолжил министр, спецслужбы США, «пытаясь сделать вербовочное предложение, засунули в его машину в его отсутствие десять тысяч долларов». «Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и сейчас работают на благо российского государства, если кто интересуется», — отметил глава МИД.

