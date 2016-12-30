В МИД России поведали о находящейся на дне администрации Обамы

Администрация покидающего Белый дом президента Барака Обамы находится «просто на дне». Об этом, комментируя ситуацию с высылкой дипломатов из США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Вопрос в том, что, к сожалению, эта администрация, уходящая администрация, она даже не на неправильной стороне истории, она просто на дне», — считает Захарова.

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29 декабря администрация Обамы ввела новые санкции против российских учреждений, компаний и физических лиц за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов». Также были закрыты для жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью России. 35 дипломатов были объявлены персонами нон грата и высланы.

В Москве в ответ предложили лишить сотрудников американской дипмиссии возможности пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом на улице Дорожная. Кроме того, обсуждалась высылка 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых работников генконсульства в Санкт-Петербурге, однако президент России Владимир Путин отказался от этой идеи.