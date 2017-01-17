Лавров сообщил о попытке спецслужб США завербовать советника-посланника

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что американские спецслужбы в апреле 2016 года пытались завербовать советника-посланника российского посольства в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если говорить о вербовочных подходах, мы не придавали гласности полную статистику на этот счет. Но за последнее время, за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации [уходящего президента США Барака] Обамы, такая активность недружественная в отношении наших дипломатов нарастала», — сказал Лавров на пресс-конференции во вторник, 17 января.

По словам главы МИД, «в апреле прошлого года, беспрецедентно, на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать». Другому дипломату старшего звена, продолжил Лавров, спецслужбы США, «пытаясь сделать вербовочное предложение, засунули в его машину в его отсутствие десять тысяч долларов».

«Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и сейчас работают на благо российского государства, если кто интересуется», — подчеркнул Лавров.