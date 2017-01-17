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Песков объяснил раскрытие данных о вербовке российских дипломатов в США

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Москва раскрыла данные о давлении на российских дипломатов в США и попытках их завербовать из-за недружественной риторики администрации уходящего президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 17 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Обычно это не принято делать, но коли идет такая агрессивная, недружественная риторика со стороны уходящей администрации США, то, конечно, не лишним было бы напомнить, что такие случаи неоднократно имели место», — сказал Песков.

На российские загранпредставительства постоянно оказывается давление со стороны США, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Кроме того, они ведут работу «по сбору разведданных, причем зачастую весьма агрессивными способами», добавил он.

«Мы сожалеем в связи с тем, что в Вашингтоне прибегали к таким методам, и надеемся, что в наших двухсторонних отношениях в перспективе все-таки удастся наладить больший уровень взаимного доверия и взаимного уважения», — резюмировал Песков.

Ранее во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что американские спецслужбы в апреле прошлого года пытались завербовать советника-посланника российского посольства в Вашингтоне. Он подчеркнул, что за последние несколько лет, особенного во время второго срока администрации президента Барака Обамы, «недружественная активность в отношении наших дипломатов нарастала».

16 января официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о попытке завербовать российского дипломата, предпринятой несколько лет назад. Американские спецслужбы запугивали работника, который должен был купить лекарства для бывшего премьер-министра России Евгения Примакова.

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