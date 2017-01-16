Песков рассказал об атаках на сайт Кремля из США и Европы

Официальный сайт Кремля ежедневно подвергается атакам, в том числе таким, которые одиночные хакеры совершить не могли. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Бывают дни, когда совершаются тысячи попыток и взлома сайта, и получения контроля над ним, и обрушения. Когда наши компетентные органы пытаются проследить следы этих атак, эти следы уходят и в европейские страны, и в США, и в Канаду, и в Китай, и в Индию. Согласитесь, было бы смешно при этом выступать с какими-то обвинениями в адрес официальных столиц», — сказал Песков.

По его словам, Москва не будет «уподобляться тем, кто прибегает к таким неразумным и необоснованным обвинениям».

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«Что касается кибератак на наши информационные системы, информационные ресурсы, наши СМИ, наши банки, то эти атаки не вновь: они продолжаются достаточно давно. Бывают периоды высокой интенсивности, периоды более низкой интенсивности, но это давняя история», — добавил Песков, пояснив, что российские ведомства делают все необходимое для обеспечения кибербезопасности.

15 января секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что атаки на российские информационные системы со стороны внешних сил в последнее время серьезно участились. По его словам, речь идет о хакерстве и несанкционированном сборе персональных данных. В конце прошлого года Патрушев заявил, что Россия подвергается десяткам миллионов кибератак в год.

В последние месяцы Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в ход американских выборов путем хакерских атак. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности США.