Подавляющее большинство американцев посчитали Россию угрозой

Подавляющее большинство (82 процента) американцев, принявших участие в опросе, воспринимают Россию как угрозу для США. Среди них — 84 процента от всех сторонников демократов и 82 процента от республиканцев. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования агентства Reuters и центра изучения общественного мнения Ipsos.

В марте 2015 года доля тех, кто придерживался такой же точки зрения, составляла 76 процентов.

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Новый опрос был проведен 9-12 января в США. Респондентов попросили оценить Россию и множество других стран по пятибалльной шкале в зависимости от того, является ли то или иное государство угрозой. В итоге выяснилось, что американцы считают Россию большей угрозой, чем Иран, Сирию, Китай, Саудовскую Аравию, Кубу или Йемен. Только Северная Корея получила более высокий рейтинг — 86 процентов опрошенных полагают, что КНДР представляет опасность.

При этом, 25 процентов жителей Соединенных Штатов дали России наивысшую оценку шкалы, полагая, что РФ — «неминуемая угроза».

Reuters отмечает, что повышенное беспокойство в обществе началось после жесткого периода, в течение которого «демократы и не только поднимали вопросы о финансовых связях избранного президента Дональда Трампа с Россией, а разведывательное сообщество США обвиняло Россию в причастности к кибератакам во время выборов».

В исследовании поучаствовали 1169 американцев (490 приверженцев Демократической партии, 475 — Республиканской). Погрешность не превышает пяти процентов.