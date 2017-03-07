Песков заявил о вреде «американской истерии» отношениям России и США

Истерика, которая наблюдается в официальном Вашингтоне и СМИ, вредит отношениям России и США. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 6 марта, в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы.

«У нас нет ни малейшего намерения вмешиваться. Единственное, что я могу вам сказать, что вся истерия в официальном Вашингтоне и американских СМИ, вредит будущим двусторонним отношениям», — заявил Песков.

«Настало время кому-нибудь в Соединенных Штатах подумать: настолько ли мы слабы, что какая-то страна может вмешаться в наши внутренние дела и влиять на нашу избирательную систему?», — добавил официальный представитель Кремля.

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Ранее 6 марта Песков призвал не связывать Москву с вопросами внутренней политики Соединенных Штатов. «Не нужно каким-то образом ассоциировать нас с внутренними американскими проблемами», — заявил он.

В Москве неоднократно подчеркивали, что не вмешиваются во внутренние дела Соединенных Штатов. 16 февраля Песков отказался комментировать инициативу ряда американских конгрессменов расследовать контакты администрации Трампа с Россией. «Все это абсолютно внутреннее дело США», — сказал представитель Кремля.

В то же время Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.