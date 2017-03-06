Кремль отказался вмешиваться во внутренние проблемы США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не связывать Москву с вопросами внутренней политики Соединенных Штатов. Его слова в понедельник, 6 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Не нужно каким-то образом ассоциировать нас с внутренними американскими проблемами», — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о слежке бывшего президента США Барака Обамы за нынешним американским лидером Дональдом Трампом.

«Мы не имеем ни малейшего желания и ни малейшего намерения каким-то образом ассоциироваться с этими делами», — добавил Песков.

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4 марта Трамп обвинил Обаму в прослушивании его резиденции «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке. Представитель Обамы Кевин Льюис эти обвинения опроверг.

На следующий день Белый дом сообщил, что президент просит Конгресс расследовать ситуацию с прослушиванием. В то же время директор ФБР Джеймс Коми попросил Министерство юстиции США публично опровергнуть заявление Трампа.

В Москве неоднократно подчеркивали, что не вмешиваются во внутренние дела Соединенных Штатов. 16 февраля Песков отказался комментировать инициативу ряда американских конгрессменов расследовать контакты администрации Трампа с Россией. «Все это абсолютно внутреннее дело США», — сказал представитель Кремля.

В то же время Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.