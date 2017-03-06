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Конгресс займется расследованием информации о прослушке Трампа Обамой

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Девин Нуньес
Девин Нуньес

Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США займется расследованием информации о возможной слежке правительства за участниками президентской кампании. Об этом говорится в заявлении председателя комитета, республиканца Девина Нуньеса.

Одним из пунктов расследования, по словам Нуньеса, станет изучение шагов Вашингтона в ответ на якобы имевшее место вмешательство России в выборы президента США. «В связи с этим комитет будет выяснять, отслеживало ли правительство во время кампании деятельность представителей политических партий или их доверенных лиц. Мы продолжим изучение этого вопроса, если появятся доказательства, подтверждающие это», — заявил конгрессмен.

Ранее Белый дом призвал Конгресс расследовать возможную слежку со стороны команды бывшего президента Барпака Обамы. Как передает Reuters, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер отказался комментировать данный вопрос до окончания расследования, но отметил, что информация подобного рода «очень тревожит».

4 марта президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его резиденции «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке. «Только узнал, что Обама прослушивал телефонные переговоры в "Трамп-тауэр" прямо перед моей победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!» — написал он в Twitter, добавив, что прослушка велась с октября 2016-го.

Представитель Обамы Кевин Льюис эти обвинения опроверг.

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