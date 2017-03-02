В США число утечек секретных данных удвоилось за год

В США в 2016-м число утечек секретных данных выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом. Как передает в четверг, 2 марта, ТАСС, это следует из официальной статистики американского министерства юстиции, переданной Федерации американских ученых (ФАУ) на основании закона о свободе информации.

По подсчетам Минюста, в прошлом году компетентные органы Соединенных Штатов сообщили ему о 37 сигналов о выявленных инцидентах с «несанкционированным разглашением секретной информации». Годом ранее этот показатель равнялся 18.

Ведомство утверждает, что в настоящее время против администрации президента США Дональда Трампа ведется целенаправленная кампания посредством попадания в СМИ материалов, якобы подтверждающих связи окружения главы государства и его самого с Россией.

В свою очередь ФАУ полагает, что проблему утечек секретных данных в руководстве страны фактически неискоренима. Такой вывод эксперты сделали на основании данных Минюста с 2009 по 2015 год, согласно которым среднее число утечек составляет 39,7 случае ежегодно. В 2014 и 2011 году был зафиксирован 41 подобный факт, в 2013 — 55, в 2012 — 46, в 2010 — 33, в 2009 — 44.

Трамп считает, что за попаданием в СМИ дискредитирующей Белый дом информации стоит бывший президент США Барак Обама и его окружение. «Я думаю, что Обама стоит за этим, потому что его люди определенно стоят за этим. Некоторые из утечек, вероятно, исходили от этой группы», — заявил он в интервью телекомпании Fox News, фрагменты которого публиковались 27 февраля. Глава государства охарактеризовал такие утечки как серьезные, поскольку они влияют на национальную безопасность страны.