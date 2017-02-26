СМИ узнали о проверке мобильных телефонов сотрудников Белого дома из-за утечек

Мобильные телефоны около десяти сотрудников пресс-службы Белого дома были проверены с связи с утечкой в СМИ информации с закрытого совещания. Об этом в воскресенье, 26 февраля, пишет издание Politico со ссылкой на источник, присутствовавших при разговоре официального представителя Белого дома Шона Спайсера со своими сотрудниками,

На минувшей неделе он узнал, что к журналистам попала информация с закрытого совещания пресс-службы, и вновь вызвал тех, кто на нам присутствовал, к себе в кабинет для разговора. Во время него Спайсер выразил разочарование тем количество приватных бесед и встреч, содержание которых было представлено в средствах массовой информации в нелестном свете. Перед совещанием подчиненным Спайсера было предложено оставить свои мобильные телефоны на столе у входа для проверки, чтобы тем самым доказать, что им нечего скрывать.

В ходе беседы официальный представитель Белого дома напомнил сотрудникам пресс-службы, что по законам США служащим администрации запрещено пользоваться приложениями для шифрования данных и автоматического удаления отправленных сообщений.

Как пишет издание, Спайсер пригрозил подчиненным большими проблемами в случае новых утечек или если проверки телефонов на причастность к ним дадут положительные результаты.

Официальный представитель Белого дома отказался давать Politico комментарии по данной теме.