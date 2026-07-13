Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:29, 13 июля 2026Бывший СССР

Ведущую из России в другую страну магистраль закрыли на 12 часов

МЧС: Соединяющую Россию с Южной Осетией Транскавказской магистраль закрыли на 12 часов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Транскавказскую магистраль, которая соединяет Россию с Южной Осетией, закрыли почти на 12 часов для всех видов транспорта. Об изменениях сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Северная Осетия — Алания.

«Запрещено движение всех автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях», — уточняется в заявлении ведомства.

Меры будут действовать с 21.30 12 июля до 09.00 13 июля по московскому времени. Ограничения вызваны неспособностью экстренных служб обеспечить безопасный проезд по магистрали. В МЧС рекомендовали воздержаться от поездок до стабилизации обстановки.

Ранее в Северной Осетии селевой поток смыл палатку с двумя российскими туристами, очевидцы успели оказать первую помощь мужчине, а женщину унесло в горную реку Геналдон. Из-за схода селя и неблагоприятных погодных условий Транскавказскую автомагистраль перекрывали для проезда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Слишком много знал?» Скоропостижная смерть сенатора Грэма после поездки на Украину обрастает слухами. Что о ней говорят
    В Конгрессе предложили ужесточить санкции против России «в память» о Грэме
    В России захотели усилить контроль за импортом одной категории товаров
    ВСУ устроили «сафари со стрельбой» по территории Донбасса
    Ведущую из России в другую страну магистраль закрыли на 12 часов
    Военблогер назвал позволившие ослабить позиции ВСУ на пути в Сумы действия
    Нетаньяху заявил о приливе ярости у Грэма в момент последнего разговора с ним
    Синоптик оценила вероятность формирования смерча в Москве
    Эрдоган захотел придать новый импульс переговорам по Украине
    Предсказана ликвидация очередного бренда смартфонов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok