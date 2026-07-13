Ведущую из России в другую страну магистраль закрыли на 12 часов

МЧС: Соединяющую Россию с Южной Осетией Транскавказской магистраль закрыли на 12 часов

Транскавказскую магистраль, которая соединяет Россию с Южной Осетией, закрыли почти на 12 часов для всех видов транспорта. Об изменениях сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Северная Осетия — Алания.

«Запрещено движение всех автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях», — уточняется в заявлении ведомства.

Меры будут действовать с 21.30 12 июля до 09.00 13 июля по московскому времени. Ограничения вызваны неспособностью экстренных служб обеспечить безопасный проезд по магистрали. В МЧС рекомендовали воздержаться от поездок до стабилизации обстановки.

Ранее в Северной Осетии селевой поток смыл палатку с двумя российскими туристами, очевидцы успели оказать первую помощь мужчине, а женщину унесло в горную реку Геналдон. Из-за схода селя и неблагоприятных погодных условий Транскавказскую автомагистраль перекрывали для проезда.