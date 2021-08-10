Палатку с россиянами унесло в горную реку в Северной Осетии

В Северной Осетии селевой поток смыл палатку с двумя российскими туристами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС республики.

Несчастный случай произошел в пяти километрах от пограничного поста на тропе на гору Казбек. По данным ведомства, очевидцы успели оказать первую помощь мужчине, а женщину унесло в горную реку Геналдон.

В настоящий момент на место происшествия выдвинулся спасательно-поисковый отряд МЧС — шесть человек и одна единица техники.

Уточняется, что из-за схода селя и неблагоприятных погодных условий Транскавказская автомагистраль остается закрытой для проезда.

Ранее в Абхазии российскую туристку унесло в море вместе с тремя детьми. В итоге один ребенок погиб. Во время отдыха в Гаграх женщина отправилась купаться с семьей, несмотря на шторм и запрет персонала гостиницы. В какой-то момент сильное течение вынесло их из реки Бзыбь в море.