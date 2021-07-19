На российском курорте мужчина попытался спасти тонущую девушку и погиб в море

В Зеленоградске 26-летний студент из Нигерии спас тонущую россиянку и погиб в море

На российском курорте мужчина попытался спасти унесенную в море девушку и погиб, не справившись с сильным течением. Об этом пишет «Клопс».

Как сообщает издание, инцидент произошел в субботу, 17 июля. 26-летний студент из Нигерии Ричард был на городском пляже Зеленоградска вместе с женой, когда заметил тонущую в море девушку. Мужчина бросился ей на помощь вместе с двумя другими случайными прохожими.

Ричарду удалось вытащить девушку из течения, однако доплыть обратно до берега ему не удалось — мужчину накрыло волной, и он исчез. По информации портала, тело нигерийца было найдено в ночь на воскресенье, 18 июля.

Ранее в июле сообщалось о четверых россиянах в Крыму, которые пошли купаться в море и утонули на глазах у очевидцев. Отмечалось, что все отдыхающие пренебрегли правилами безопасности и заходили в воду во время непогоды.

