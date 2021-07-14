13 июля четверо россиян в Крыму пошли купаться в море и утонули на глазах у очевидцев

Следственный комитет России по Республике Крым и городу Севастополю проводит проверку по факту гибели четверых отдыхающих, которые пошли купаться в море во время шторма и утонули на глазах очевидцев. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что вчера, 13 июля, поступило четыре сообщения о гибели россиян в нескольких районах Крыма — на пляже поселка Николаевка, в Евпатории, Саки и селе Курортном. Отмечалось, что все отдыхающие пренебрегли правилами безопасности и пошли купаться во время непогоды.

Также сообщалось, что в настоящее время продолжаются поиски 34-летнего мужчины, который ушел купаться в море в районе Балаклавской бухты с маской и исчез, на берегу была найдена его одежда.

Ранее в июле россиян предупредили об опасностях купания в Черном море во время шторма. Отмечалось, что сильнее всего рискуют отдыхающие в состоянии алкогольного опьянения. Зачастую они хотят «охладиться» после ужина в ресторане, бросаются в воду поздно вечером, но вернуться обратно на берег уже не могут.

