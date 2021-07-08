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Россиян предупредили об опасностях купания в Черном море во время шторма

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Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

Эксперты предупредили россиян о главных опасностях купания в Черном море во время штормового предупреждения. Их слова приводит «Комсомольская правда».

Так, несмотря на бушующую стихию многие отдыхающие стремятся «помочить ножки» и сделать эффектные фотографии на фоне моря. По словам руководителя сочинской спасательной станции Василия Сомова, даже несильная волна может сбить человека с ног и унести в море.

Отмечается, что сильнее всего рискуют отдыхающие в состоянии алкогольного опьянения. Зачастую они хотят «охладиться» после ужина в ресторане, бросаются в воду поздно вечером, но вернуться обратно на берег уже не могут.

В департаменте курортов и туризма администрации Сочи подчеркнули важность работы матросов-спасателей. В целях безопасности они обязаны находиться даже на закрытых пляжных территориях.

Ранее в июле пьяная россиянка решила искупаться в море во время непогоды и едва не утонула. Инцидент произошел 5 июля на одном из пляжей курорта Сочи. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как мужчина вытаскивает женщину за руку из воды. Туристка не может идти самостоятельно, и ее приходится тащить по песку.

5 июля власти Сочи приняли решение закрыть городские пляжи для посещения из-за непогоды и штормового предупреждения. Также на прибрежных территориях было усилено дежурство спасателей, которые участвовали в расчистке обломков.

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