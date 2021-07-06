Пьяная россиянка пошла купаться во время шторма в Сочи и попала на видео

Несмотря на штормовое предупреждение в Сочи, пьяная россиянка пошла купаться в море во время непогоды и едва не утонула. Ее спасение попало на видео, ролик опубликовал Instagram-аккаунт sochi_detka.

Инцидент произошел 5 июля на одном из пляжей курорта Сочи. На кадрах видно, как мужчина вытаскивает женщину за руку из бушующего моря — россиянка не может встать, и ему приходится тащить ее по песку, вытягивая из-под огромных волн. Вскоре на помощь спасателю приходит еще один отдыхающий — вместе они берут туристку под руки и выходят на берег.

По словам очевидцев, женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения. После спасения она отказалась от госпитализации и самостоятельно вернулась домой.

Поступок женщины вызвал возмущение пользователей сети. «За такое штрафовать нужно, что люди пренебрегают правилами, подвергая не только свою жизнь опасности, но и других», «Посадить бы ее на 15 суток и штрафануть», «Что делает с людьми алкоголь», — так они прокомментировали видеоролик. Другие юзеры восхитились смелостью и мужеством ее спасателей. «Ребята красавчики... Настоящие мужчины», «Ребятам крепкого здоровья и долгих лет жизни», «Молодцы мужчины, не прошли мимо, мужчины герои!» — написали они под публикацией.

5 июля Сочи начало затапливать. Как уточнялось, в городе заработали сирены, поскольку река Хорота вышла из берегов. Кроме того, из-за непогоды отмечался критический подъем уровня реки Мацеста.

