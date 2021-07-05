Эксперты оценили влияние последствий наводнений в Сочи на отдых туристов

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентов» (АТА) Наталия Осипова рассказала, как последствия наводнений в Сочи повлияют на отдых туристов в городе. Обстановку в регионе эксперт оценила в интервью изданию News.ru.

Осипова отметила, что большинство туристов отдыхает в отелях в центре города, где, по ее словам, «вроде ничего не случилось». Тем не менее она уточнила, что пляжи курорта сильно пострадали — по ее мнению, ситуация с купанием в море в ближайшее время будет неопределенной.

Также эксперт напомнила, что недавний похожий инцидент произошел в Крыму — однако последствия наводнений удалось быстро ликвидировать. Специалист считает, что туристы в Сочи «с пониманием» относятся к подобным природным катаклизмам.

«На туриндустрию это не повлияет, это повлияет на отдых туристов. Во всяком случае каких-то глобальных аннуляций, отказов ехать отдыхать, я думаю, что не будет», — добавила Осипова.

Ранее в июле планирующим отдых в Сочи россиянам дали советы по дальнейшим действиям на фоне непогоды, обрушившейся на регион. Так, туристам порекомендовали «наблюдать за ситуацией». По мнению эксперта, обстановка в Сочи нормализуется в ближайшее время.

5 июля курортный город Сочи, популярный среди российских туристов, начало затапливать. Как уточнялось, в городе заработали сирены, поскольку река Хорота вышла из берегов. Кроме того, из-за непогоды отмечался критический подъем уровня реки Мацеста.