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02:23, 14 июля 2026Мир

В Польше резко высказались об окружении Зеленского

Пшидач: Поведение коррумпированного окружения Зеленского вызывает вопросы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью телеканалу Polsat News резко высказался об окружении президента Украины Владимира Зеленского.

По словам политика, поведение коррумпированных олигархов, связанных с украинским лидером, вызывает вопросы, действительно ли республике следует становиться частью Европы, поскольку подобная ситуация неприемлема для европейских стран.

Пшидач также заявил, что глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и глава МИД Украины Андрей Сибига сознательно обостряют отношения с Варшавой.

«Я поддерживал связь с министром Сибигой, я также поддерживал связь с министром Будановым, и действительно, с украинской стороны нет видимого желания снижать накал страстей», — отметил политик.

Ранее министр иностранных дел республики Радослав Сикорский заявил, что Польша на протяжении двух недель безуспешно пыталась убедить Владимира Зеленского отказаться от названия подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

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