Россиянам рассказали о новых правилах онлайн-продажи товаров

Глава АЦП Дурдыев: С сентября онлайн-продавцам придется подтверждать подлинность товаров

С 1 сентября в России начнут действовать новые правила онлайн-продажи товаров, рассказал РИА Новости президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.

Он уточнил, что с сентября вступят в силу уточнения к закону о защите прав потребителей. «Продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры — российский или единый евразийский, — где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала», — пояснил Дурдыев.

Новые правила коснутся многих товаров — от детской продукции до электроники и косметики. Как отметил Дурдыев, если продукция не требует обязательного подтверждения, информацию об этом также нужно предоставить покупателю.

Нововведение не затронет товары, которые физлица выставляют на перепродажу, а также покупки в традиционных магазинах, указал глава АЦП.

По словам Дурдыева, эти требования входят в более широкий механизм верификации, предусмотренный законом о платформенной экономике. Так, с 1 октября заработает единая многоуровневая система проверки информации, которую продавцы указывают в карточках товаров, сказал он.

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