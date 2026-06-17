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17:48, 17 июня 2026Экономика

Россиянам назвали способы борьбы с контрафактом на маркетплейсах

Адвокат Юрасов: Перед покупкой на маркетплейсе нужно проверять сертификаты
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Конституционный суд России вынес решение, согласно которому маркетплейсы могут не нести ответственность за продажу контрафактной продукции, поскольку выступают в качестве информационных посредников. Адвокат и арбитр Московского коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Владимир Юрасов в эфире «Радио КП» подчеркнул, что теперь покупателям особенно важно следить за собственной безопасностью.

Юрист порекомендовал проверять сведения о товаре в официальных источниках. Речь идет о данных государственных органов, в том числе Роспотребнадзора, а также открытых реестрах сертификации и регистрации продукции, пояснил он.

Мы должны как потребители задаться вопросом, есть ли риск, что мы получим товар не того качества, не то, что было обещано в рекламе

Владимир Юрасовадвокат

Особое внимание адвокат обратил на сертификаты соответствия. По его словам, многие категории товаров подлежат обязательной сертификации на территории России.

Юрасов также призвал изучать информацию о продавце, артикулы товаров, регистрационные данные и отзывы покупателей. При необходимости можно искать данные о товарах в открытых источниках, добавил он.

Ранее председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов назвал самые подделываемые товары в России.

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