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02:21, 14 июля 2026Россия

Россиянам рассказали о возможности длинных выходных в 2026 году

В 2026 году у россиян больше не будет длинных выходных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России длинных выходных в этом году больше не ожидается, следует из данных производственного календаря.

В этом году День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадает на среду, поэтому россиян ожидает лишь один дополнительный выходной без длинного уикенда.

Последние трехдневные выходные в 2026 году пришлись на период с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России.

Ранее сообщалось, что короткие поездки на выходные названы главным туристическим трендом летнего сезона 2026 года в России. Аналитики выяснили, что спрос на поездки с пятницы и субботы по воскресенье в июне и июле вырос на 5 процентов год к году. Чаще всего россияне планируют короткие путешествия в крупных туристических центрах — Нижнем Новгороде, Краснодаре, Казани, Сергиевом Посаде, Суздали, Ярославле, Владимире.

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