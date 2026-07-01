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16:54, 1 июля 2026Моя страна

Назван главный тренд летних путешествий россиян

Короткие поездки на выходные названы главным трендом летних путешествий россиян
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Короткие поездки на выходные названы главным туристическим трендом летнего сезона 2026 года в России. Об этом говорится в исследовании сервиса «Островок», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что спрос на поездки с пятницы и субботы по воскресенье в июне и июле вырос на 5 процентов год к году. Чаще всего россияне планируют короткие путешествия в крупных туристических центрах — Нижнем Новгороде, Краснодаре, Казани, Сергиевом Посаде, Суздали, Ярославле, Владимире.

«Несмотря на то что лето традиционно является сезоном длинных отпусков, в этом году короткие поездки на выходные уверенно наращивают долю в структуре путешествий. Россияне используют такой формат отдыха в дополнение к продолжительному отдыху, чтобы разнообразить рабочие будни и успеть увидеть больше за три летних месяца», — рассказала управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.

Ранее сообщалось, что российские зумеры полюбили «пенсионерский» отдых в санаториях страны. Среди представителей поколения Z количество бронирований соответствующего отдыха увеличилось на 15,5 процента.

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