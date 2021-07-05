Сочи начало затапливать

Курортный город Сочи, популярный среди российских туристов, начало затапливать. Об этом сообщается в Telegram-канале Life Shot.

Как уточняет источник, в городе заработали сирены, поскольку река Херота вышла из берегов. Кроме того, из-за непогоды отмечается критический подъем уровня реки Мацеста.

На видео, которые жители города начали массово размещать в сети, видно, как по улицам стекают потоки мутной воды.

В воскресенье, 4 июля, на Сочи обрушился ливень с ураганным ветром. Ожидается, что порывы ветра могут усилиться до 22 метров в секунду, а над морем начнут формироваться смерчи.