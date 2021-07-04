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В Сочи один человек погиб и два пострадали из-за падения деревьев во время ливня

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Один человек погиб и два пострадали из-за падения деревьев во время ливня в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По данным местных властей, один из пострадавших был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации. Всего ветер повалил в городе более 30 деревьев.

В воскресенье, 4 июля, на Сочи обрушился ливень с ураганным ветром. Ожидается, что порывы ветра могут усилиться до 22 метров в секунду, а над морем начнут формироваться смерчи.

Ранее в Раменском районе Московской области ураган опрокинул строительный кран. Видео инцидента было опубликовано в сети. На заснятых очевидцем кадрах видно, как из-за бушующей стихии огромный кран заваливается на бок и падает на землю. При обрушении он задел провода, чем вызвал кратковременную вспышку.

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