В Сочи один человек погиб и два пострадали из-за падения деревьев во время ливня

Один человек погиб и два пострадали из-за падения деревьев во время ливня в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По данным местных властей, один из пострадавших был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации. Всего ветер повалил в городе более 30 деревьев.

В воскресенье, 4 июля, на Сочи обрушился ливень с ураганным ветром. Ожидается, что порывы ветра могут усилиться до 22 метров в секунду, а над морем начнут формироваться смерчи.

Ранее в Раменском районе Московской области ураган опрокинул строительный кран. Видео инцидента было опубликовано в сети. На заснятых очевидцем кадрах видно, как из-за бушующей стихии огромный кран заваливается на бок и падает на землю. При обрушении он задел провода, чем вызвал кратковременную вспышку.