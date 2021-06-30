Мощный ураган в российском городе попал на видео

Мощный ураган обрушился на Саратовскую область и повредил несколько жилых домов. Кадры с последствями шторма публикует YouTube-канал «СарИнформ».

На кадрах видно, как шквалистый ветер срывает кровлю с крыши жилого дома. В результате удара стизии без света и газа остались сотни человек. Об этом пресс-служба губернатора региона сообщила в Telegram.

«В Аткарском районе после шквалистого ветра без кровли остались жилые дома и здания соцобъектов в двух селах: Большой Екатериновке, Умете. Также есть повреждения на линии электропередачи, газовых сетях», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Валерий Радаев поручил главам муниципалитетов встретиться с жителями пострадавших населенных пунктов и организовать работу всех оперативных служб. Власти также приступили к оценке ущерба.

«По данным на 21:00 (20:00 мск), среди жителей пострадавших нет… В настоящее время над устранением последствий урагана работают бригады электриков, газовиков, сотрудники службы спасения», — отмечается в посте.

28 июня мощный ливень и шквалистый ветер обрушились на Москву и Московскую область. Последствия урагана местные жители публиковали в соцсетях.