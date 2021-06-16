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Сильный шторм оставил без света сотни поселков и вызвал паводки на Украине

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Фото: РИА Новости

Сильные ливни, гроза и штормовой ветер оставили без света почти две сотни населенных пунктов на Украине из-за повреждений и обрыва линий электропередач в восьми регионах. Сообщение об этом появилось на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям республики.

По данным ведомства, стихия спровоцировала срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП. Обесточены оказались 49 городов и поселков в Днепропетровской области, 39 — в Донецкой, 28 — в Полтавской, 27 — в Кировоградской, 21 — в Черкасской, 11 — в Киевской, три — в Черновицкой и один — в Запорожской.

Отмечается, что обильные дожди вызвали паводки в городе Днепр. Там затопило более 30 частных домов и более 150 участков. К ликвидации последствий шторма привлекли бригады электриков и спасателей. Тем не менее, по прогнозам синоптиков, на большей части территории страны 16 июня пройдут сильные ливни, что может осложнить по восстановлению подачи света.

Ранее стало известно, что мощный ураган с грозой и ливнями разрушил десятки зданий в Херсонской области, а также оставил без света почти полсотни населенных пунктов. При том что стихия бушевала в регионе не более часа, сильный ветер снес крыши с более чем 100 построек и 80 жилых домов, вырвал с корнем сотни деревьев.

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