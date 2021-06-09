Десятки населенных пунктов на Украине оказались обесточены из-за непогоды

Сильная гроза и штормовой ветер повредили линии электропередач и оставили без света несколько десятков населенных пунктов в пяти областях Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, стихия спровоцировала срабатывание систем автоматической защиты линий электропередач. Обесточены оказались 21 город и поселок в Житомирской области, 20 населенных пунктов Донецкой области, 14 — Киевской, четыре — Черновицкой и один в Запорожье.

К восстановлению света власти привлекли усиленные бригады электриков. Как пишет УНИАН, непогода на большей части страны затянется как минимум на сутки. В отдельных районах ожидается град и усиление ветра, что может осложнить работы по восстановлению подачи света.

Ранее стало известно, что мощный ураган с грозой и ливнями разрушил десятки зданий в Херсонской области, а также оставил без света почти полсотни населенных пунктов. При том что стихия бушевала в регионе не более часа, сильный ветер снес крыши с более чем 100 построек и 80 жилых домов, вырвал с корнем сотни деревьев.